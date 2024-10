Attacco di Israele all’Iran "prima delle elezioni USA", e Netanyahu minimizza: "Colpiremo solo siti militari" (Di martedì 15 ottobre 2024) Attacco imminente di Israele in risposta all’Iran, a distanza di 15 giorni da quello lanciato da Teheran con 200 missili Fatah sullo Stato ebraico: la rappresaglia israeliana arriverebbe "prima delle elezioni USA" avrebbe detto il Primo Ministro Benjamin Netanyahu all’amministrazione Biden, prima di Ilgiornaleditalia.it - Attacco di Israele all’Iran "prima delle elezioni USA", e Netanyahu minimizza: "Colpiremo solo siti militari" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024)imminente diin risposta, a distanza di 15 giorni da quello lanciato da Teheran con 200 missili Fatah sullo Stato ebraico: la rappresaglia israeliana arriverebbe "USA" avrebbe detto il Primo Ministro Benjaminall’amministrazione Biden,di

