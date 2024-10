Atalanta, stanno rientrando i nazionali. Speranze di recupero per Djimsiti (Di martedì 15 ottobre 2024) QUI ZINGONIA. Dopo tre giorni di riposo per la sosta del campionato e le partite delle nazionali, l’Atalanta ha ripreso ad allenarsi nella giornata di martedì 15 ottobre a Zingonia per preparare la trasferta di Venezia. Ecodibergamo.it - Atalanta, stanno rientrando i nazionali. Speranze di recupero per Djimsiti Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) QUI ZINGONIA. Dopo tre giorni di riposo per la sosta del campionato e le partite delle, l’ha ripreso ad allenarsi nella giornata di martedì 15 ottobre a Zingonia per preparare la trasferta di Venezia.

