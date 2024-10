Ascolti tv lunedì 14 ottobre: chi ha vinto tra la partita Italia-Israele e il Grande Fratello (Di martedì 15 ottobre 2024) Gli Ascolti tv di lunedì 14 ottobre 2024. Chi ha vinto la sfida in termini di dati auditel tra la partita dell'Italia di Nations League contro l'Israele su Rai1 e il Grande Fratello su Canale5. Fanpage.it - Ascolti tv lunedì 14 ottobre: chi ha vinto tra la partita Italia-Israele e il Grande Fratello Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Glitv di142024. Chi hala sfida in termini di dati auditel tra ladell'di Nations League contro l'su Rai1 e ilsu Canale5.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascolti tv lunedì 14 ottobre : Italia-Israele - Grande Fratello - Red Sparrow - Ascolti tv lunedì 14 ottobre 2024: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 14 ottobre 2024? Su Rai 1 è andato in onda Italia-Israele di Nations League. Su Canale 5 Grande Fratello. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti. (Tpi.it)

Ascolti TV | Lunedì 7 Ottobre 2024. Brennero chiude senza sussulti (16.2%) - GF in risalita (18.5%). Insinna parte dal 2.6% - Su Rai4 Escape Room è scelto da. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da. A seguire Coffee Break totalizza. Su Rai2, dopo TG2 Mattina delle 8:30 (. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto. 000 spettatori (%), Love is in the air. Su Iris The Untouchables: Gli intoccabili è seguito da. 000 – %), Medici in Corsia totalizza. (Davidemaggio.it)

Ascolti TV | Lunedì 7 Ottobre 2024 - A seguire il TG1 delle 8 ha informato. 000 spetattori con il %. 000 spettatori con il % nel primo episodio e. 000 spettatori con il %. I. 13:30 . 000 spettatori e il %. Sul Nove Femmine contro Maschi raduna. 000 spettatori pari al %. 000 spettatori con il % nella prima parte e. 000 spettatori (%). Su Rete4 La Promessa interessa. (Davidemaggio.it)