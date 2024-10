Ascensore crollato a Roma, il papà dell’operaio 17enne ferito: “Ho visto mio figlio cadere nel vuoto” (Di martedì 15 ottobre 2024) Parla il papà dell'operaio 17enne rimasto ferito nell'incidente con l'Ascensore in via delle Vergini a Roma in cui è morto Peter Isiwele. "Ha qualche taglio alla spalla, ma sta bene. È stato un grande spavento". Fanpage.it - Ascensore crollato a Roma, il papà dell’operaio 17enne ferito: “Ho visto mio figlio cadere nel vuoto” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Parla ildell'operaiorimastonell'incidente con l'in via delle Vergini ain cui è morto Peter Isiwele. "Ha qualche taglio alla spalla, ma sta bene. È stato un grande spavento".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zelensky a Roma vedrà Giorgia Meloni e anche Papa Francesco : armi e fine della guerra tra i temi sul tavolo - Domani a Roma è prevista una visita istituzionale del leader ucraino Zelensky. Vedrà la premier Giorgia Meloni. E' uno dei vertici più importanti della settimana considerato... (Ilmattino.it)

La Diocesi delle nebbie - nemmeno papa Francesco sa dove vanno a finire i soldi del Vicariato di Roma - Quando si cammina dal Pantheon a piazza Sant’Eustachio è impossibile non notare la rossa facciata di un bel palazzetto a quattro piani, tipico del centro di Roma, ricoperta totalmente da una pianta rampicante che scende dal tetto. Incastonato tra le mura della basilica di Sant’Eustachio e la... (Romatoday.it)

Zelensky a Roma - città blindata e strade chiuse per incontro con Papa Francesco e Meloni - la protesta a Villa Pamphilj : “Ospite indesiderato” - Ieri ha incontrato la premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili per il suo classico discorso all'Italia alla “continua ricerca di armi”. Oggi il presidente ucraino incontrerà Papa Francesco i . Per la capitale saranno giorni movimentati in vista della visita a Roma del leader ucraino Volodymyr Zelensky. (Ilgiornaleditalia.it)