Argentina università pubbliche si mobilitano contro governo Milei

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – Decine di facoltà dinazionali e provinciali dell’hanno iniziato oggi una grande mobilitazione dopo le assemble studentesche che hanno deciso di opporsi ala causa del taglio dei fondi ai centri di studi superiori. “In questo momento sono state occupate 77 facoltà in tutto il Paese”, ha detto il segretario generale del Centro studentesco di lettere e filosofia dell’di Buenos Aires (UBA), Luca Bonfante. Sei giorni dopo che il Congresso ha ratificato il veto del presidente Javier, che annulla la legge sul finanziamento dell’con la quale si garantiva il bilancio degli istituti di istruzione superiore per quest’anno in corso, gli studenti di tutto il paese si sono riuniti in assemblea ieri sera e hanno deciso di occupare le loro facoltà.