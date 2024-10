Antonella Clerici sulla polemica per la pausa pubblicitaria: “Mi scuso, sugli errori tecnici sono tollerante” (Di martedì 15 ottobre 2024) Antonella Clerici è tornata sulla questione del golden minute, il minuto di break pubblicitario, che nella puntata di lunedì 14 ottobre di È sempre mezzogiorno è durato più del previsto: "Tutti possiamo sbagliare, sono sempre dalla parte di chi lavora". Fanpage.it - Antonella Clerici sulla polemica per la pausa pubblicitaria: “Mi scuso, sugli errori tecnici sono tollerante” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024)è tornataquestione del golden minute, il minuto di break pubblicitario, che nella puntata di lunedì 14 ottobre di È sempre mezzogiorno è durato più del previsto: "Tutti possiamo sbagliare,sempre dalla parte di chi lavora".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Adesso basta - non sono mica fessa”. Antonella Clerici contro la Rai : esplode in piena diretta - La conduttrice si è lamentata perché la pubblicità è durata più del previsto, non il classico minuto di piccolo break. E poi ci è andata giù ancora più pesantemente. Ma adesso rompo anch’io. Un minuto, ma che minuto è scusate? Ma si chiama golden minute, cioè a me sembra più di un minuto. No, va bene, ce lo toglierete da qualche altra parte, vero?”. (Caffeinamagazine.it)

Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono pronti a giurarsi eterno amore (ma non sarà un matrimonio) - La conduttrice e l'imprenditore, uniti da nove anni, stanno per consacrare il loro amore «per sempre» non con le classiche nozze ma con una «cerimonia delle promesse». Perché il matrimonio, come ha spiegato lei, «non mi porta bene». (Vanityfair.it)

Antonella Clerici : “In Rai mi hanno sottovalutata. Sto bene dopo l’operazione - sono stata fortunata” - Antonella Clerici si racconta in un'intervista. La conduttrice menziona il periodo complesso che ha affrontato dopo l'operazione d'urgenza di quest'estate e parla della sua carriera all'interno della Rai.Continua a leggere . (Fanpage.it)