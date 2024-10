Lanazione.it - Alta Velocità: Marika, Toscana, Bianca o Viola? Ai fiorentini la scelta del nome della seconda fresa

(Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 – La primasi chiama Iris. E la? Saranno ia sceglierlo attraverso un contest organizzato da Rfi che chiama a raccolta tutti i cittadini per scegliere ilper lache scaverà il secondo tunnel da Campo Marte a Rifredi. Si potrà scegliere tra. L’opera rientra nel Passante AV di Firenze, che prevede la realizzazionenuova Stazione AV Belfiore e di un passante ferroviario AV composto da due gallerie a singolo binario. A partire dal 15 ottobre fino al 28 ottobre, collegandosi al sito passantefirenze.it, si potrà esprimere la propria preferenza. Per votare, sarà sufficiente cliccare su “Vota ora” nel box in homepage dal titolo “Partecipa al contest per ladel”, registrarsi con un indirizzo e-mail valido e votare ilpreferito.