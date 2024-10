Affidi facili, c?è un nuovo blitz. Gli inquirenti altre due volte in Comune a Pesaro (e negli uffici di Vimini) (Di martedì 15 ottobre 2024) Pesaro Inchiesta Affidi facili: a volte ritornano. E ieri gli inquirenti si sono ripresentati in Comune per un secondo round di perquisizioni. Dopo il blitz di giovedì scorso con i sequestri Corriereadriatico.it - Affidi facili, c?è un nuovo blitz. Gli inquirenti altre due volte in Comune a Pesaro (e negli uffici di Vimini) Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di martedì 15 ottobre 2024)Inchiesta: aritornano. E ieri glisi sono ripresentati inper un secondo round di perquisizioni. Dopo ildi giovedì scorso con i sequestri

Affidi facili e quel fiume di soldi : spunta il reato di corruzione - E Opera maestra e Stella Polare venivano quasi sistematicamente incaricate della realizzazione delle idee dallo stesso Massimiliano Santini. Non c’è ancora però, su questa ipotesi di reato, una conferma ufficiale da parte della Procura che, sul fascicolo d’indagine aperto all’indomani dell’inchiesta giornalistica del ’Carlino’ sugli affidamenti facili, mantiene il più stretto riserbo. (Ilrestodelcarlino.it)