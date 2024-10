A colloquio con gli investitori 50 pmi di Piazza Affari (Di martedì 15 ottobre 2024) Le pmi quotate in Borsa dialogano con il mondo finanziario: tra pochi giorni prenderà il via la quinta edizione di 'Next Gems', l'appuntamento supportato da Borsa Italiana. Il 22 e 23 ottobre a Palazzo Mezzanotte 50 piccole e medie imprese provenienti da una vasta gamma di settori e eccellenze del made in Italy con una capitalizzazione perlopiù fino a 100 milioni di euro gli incontreranno investitori. La maggior parte di queste aziende è quotata sul mercato Euronext Growth Milan. "Attraverso questa iniziativa intendiamo sostenere le pmi quotate offrendo loro l'opportunità di dimostrare il loro valore agli investitori, evidenziandone il potenziale, la solidità e l'importanza che rivestono per l'economia italiana ed estera", commenta Pietro Barbi, ceo di Virgilio Ir, che organizza l'iniziativa insieme a Twin. Quotidiano.net - A colloquio con gli investitori 50 pmi di Piazza Affari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Le pmi quotate in Borsa dialogano con il mondo finanziario: tra pochi giorni prenderà il via la quinta edizione di 'Next Gems', l'appuntamento supportato da Borsa Italiana. Il 22 e 23 ottobre a Palazzo Mezzanotte 50 piccole e medie imprese provenienti da una vasta gamma di settori e eccellenze del made in Italy con una capitalizzazione perlopiù fino a 100 milioni di euro gli incontreranno. La maggior parte di queste aziende è quotata sul mercato Euronext Growth Milan. "Attraverso questa iniziativa intendiamo sostenere le pmi quotate offrendo loro l'opportunità di dimostrare il loro valore agli, evidenziandone il potenziale, la solidità e l'importanza che rivestono per l'economia italiana ed estera", commenta Pietro Barbi, ceo di Virgilio Ir, che organizza l'iniziativa insieme a Twin.

