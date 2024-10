Zuppa di ceci e zucca | un primo autunnale salutare e saporito

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ladiè un piattomolto, nutriente, ma leggero e appagante. Apporta proteine vegetali utili al sistema muscolo-scheletrico, sali minerali e vitamine, acqua e fibre. Aiuta a regolarizzare l’intestino, ritempra il corpo. Possiamo gustarla calda e fumante o a temperatura ambiente, è sempre deliziosa. Si prepara consecchi o in scatola, a seconda delle abitudini e delle preferenze personali. Ovviamente isecchi andranno ammollati a lungo, prima di essere bolliti e utilizzati per nostra ricetta, mentre quelli in scatola sono subito pronti all’uso. Prediligiamo la varietà delica, quando scegliamo la; è perfetta per una resa cremosa e vellutata. Una volta pronta, la nostra minestra si conserva per un massimo di due giorni in frigorifero, ma finirà molto prima.