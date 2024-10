Vetri spaccati e furti in serie sulle auto, 24enne in manette (Di lunedì 14 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYLa polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 24 anni, ritenuto responsabile di una serie di furti su auto in sosta, notte scorsa, dopo la segnalazione di un residente di via Dotti, zona Saragozza.Il cittadino ha riferito di un Bolognatoday.it - Vetri spaccati e furti in serie sulle auto, 24enne in manette Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYLa polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 24 anni, ritenuto responsabile di unadisuin sosta, notte scorsa, dopo la segnalazione di un residente di via Dotti, zona Saragozza.Il cittadino ha riferito di un

