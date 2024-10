Uomini e Donne: Valerio lascia Gemma e Maria lo caccia, mentre Francesca elimina un corteggiatore (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il primo appuntamento della settimana con il dating show di Maria De Filippi ha visto l'uscita di scena di Valerio e la decisione di una corteggiatrice di interrompere la frequentazione con Mario. La puntata di Uomini e Donne del 14 ottobre ha riservato ai telespettatori colpi di scena e accesi confronti, tra la fine inaspettata della frequentazione tra Gemma Galgani e Valerio e i nuovi sviluppi nei percorsi del trono classico. Da una parte, Valerio ha deciso di chiudere la sua conoscenza con la dama di Torino dopo una notte di riflessioni, dall'altra, Francesca Sorrentino ha cercato di fare chiarezza con i suoi corteggiatori. Trono Classico: una chiusura inaspettata La prima seduta di oggi si è concentrata sulla frequentazione tra Gemma Galgani e Valerio. La coppia era già stata protagonista di uno Movieplayer.it - Uomini e Donne: Valerio lascia Gemma e Maria lo caccia, mentre Francesca elimina un corteggiatore Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il primo appuntamento della settimana con il dating show diDe Filippi ha visto l'uscita di scena die la decisione di una corteggiatrice di interrompere la frequentazione con Mario. La puntata didel 14 ottobre ha riservato ai telespettatori colpi di scena e accesi confronti, tra la fine inaspettata della frequentazione traGalgani ee i nuovi sviluppi nei percorsi del trono classico. Da una parte,ha deciso di chiudere la sua conoscenza con la dama di Torino dopo una notte di riflessioni, dall'altra,Sorrentino ha cercato di fare chiarezza con i suoi corteggiatori. Trono Classico: una chiusura inaspettata La prima seduta di oggi si è concentrata sulla frequentazione traGalgani e. La coppia era già stata protagonista di uno

“Adesso vai - divertiti”. Il volto di Uomini e Donne incastrato e poi sbattuto fuori da Maria De Filippi - Poi la segnalazione arrivata a Gianni Sperti sulle serate fatte con Giorgio Manetti, l’ex storico di Gemma. . Non riesco più a vederla come prima. E poi, incredula: “Conosci Giorgio? Ne avevamo anche parlato e tu sai stato zitto. Una donna di classe non fa quel gesto, è stato molto offensivo”. “Sei un pagliaccio”, gli ha urlato. (Caffeinamagazine.it)

“Uomini e Donne” - Maria De Filippi caccia Valerio dopo la segnalazione : cosa è successo - (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Jacopo e Gaia di “Casa A Prima Vista, è ancora polemica: cosa fa il padre Leggi anche: Tv italiana in lutto, ci lascia una grande “Uomini e Donne”, Valerio chiude con Gemma “Non me la sento più di continuare la conoscenza con Gemma a causa del gesto che ha fatto… Non riesco più a vederla come prima… Una donna di classe non fa quel gesto… ... (Tvzap.it)

