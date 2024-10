Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Valerio scarica Gemma! E spunta l'ombra di Giorgio Manetti! (VIDEO) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Oggi, su Canale5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Con un colpo di scena, Valerio ha deciso di scaricare Gemma! Ecco la nostra opinione della puntata di oggi! Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Valerio scarica Gemma! E spunta l'ombra di Giorgio Manetti! (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Oggi, su Canale5, è andata in onda una nuovadi. Con un colpo di scena,ha deciso dire! Ecco la nostradi oggi!

Uomini e Donne - ecco come e dove vedere la replica dell'ultima puntata - Nella fascia dedicata alle "Puntate" infine, di potrà cliccare su quella di oggi o su altre di proprio interesse. Per vedere la puntata di oggi di Uomini e Donne, il primo passaggio sarà collegarsi al sito mediasetinfinity. In assenza di questo, si potrà procedere facilmente ad una rapida iscrizione guidata.

Uomini e Donne : l'opinione di Chia sulla puntata del 11/10/24 - Molte di quelle che l'hanno preceduta sono cascate come pere cotte alla prima esterna col belloccio di turno, Martina invece no. Ti sto solo conoscendo, ho solo detto che mi piaci e che ti voglio conoscere!", fingendo che non le importi se lui esce ancora con Ilaria, un po' per autoconvincersi e un po' perché terrorizzata che lui scappi se a lei sfugge mezza parola di troppo.

Uomini e Donne - Puntata Di Oggi : Esterna Disastrosa Tra Barbara E Tommaso! - Voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate questo tipo di esterna tra Barbara e Tommaso? Gemma vuole una dimostrazione per credere a Valerio, lui fa un giro di parole e poi è lui stesso ad abbandonare lo studio perché infastidito dal fatto che Gemma non abbia nessuna fiducia ...