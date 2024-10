Università Mediterranea, una storia lunga quattordici lauree honoris causa (Di lunedì 14 ottobre 2024) Fondata con l’obiettivo di promuovere il sapere, la ricerca nel cuore del Mediterraneo, l’Università di Reggio Calabria ha percorso un cammino straordinario, intrecciando il proprio destino con quello della regione e della comunità scientifica internazionale. Un storia iniziata nel secolo scorso Reggiotoday.it - Università Mediterranea, una storia lunga quattordici lauree honoris causa Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Fondata con l’obiettivo di promuovere il sapere, la ricerca nel cuore del Mediterraneo, l’di Reggio Calabria ha percorso un cammino straordinario, intrecciando il proprio destino con quello della regione e della comunità scientifica internazionale. Uniniziata nel secolo scorso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Premio Cosmos entra nel vivo : all'Università Mediterranea presentata la cinquina finalista - Il Festival Cosmos è entrato nel vivo con la presentazione dei finalisti del Premio, organizzato dalla Città metropolitana in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e degli affari esteri e la Società astronomica italiana, assegnato alla migliore opera di divulgazione scientifica... (Reggiotoday.it)

Classifica mondiale dei ricercatori - riconoscimenti per l'Università Mediterranea : i nomi dei docenti - Anche quest’anno sono arrivati i riconoscimenti internazionali per i docenti dell'Ateneo di Reggio Calabria, un attestato che qualifica l’impegno nel campo della ricerca dell’Università Mediterranea. La graduatoria sviluppata dal team di analisti della Stanford University, che elabora i dati... (Reggiotoday.it)

Università Dante Alighieri - la fusione con la Mediterranea è ferma e riemerge l'interesse di un privato - Un anno per salvare l'università per stranieri di Reggio Calabria e garantirle un futuro. Non è ancora un ultimatum formale, ma il monito ugualmente inequivocabile del ministero dopo lo stallo del progetto federativo con la Mediterranea. Nonostante un progetto didattico già completo... (Reggiotoday.it)