"Una priorità permanente per la Repubblica": Mattarella, un monito durissimo (Di lunedì 14 ottobre 2024) "La sicurezza sul lavoro è una priorità permanente per la Repubblica". È il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inviato all'Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro in occasione della 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. "Oggi l'Italia rivolge il pensiero alle persone che hanno perso la vita o subito infortuni e malattie a causa del proprio lavoro. Oggi è un giorno di riflessione, ricordo e di rinnovato impegno - si legge ancora nel messaggio del Capo dello Stato -. Ogni vita persa, ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite della salute e della dignità di chi lavora". Liberoquotidiano.it - "Una priorità permanente per la Repubblica": Mattarella, un monito durissimo Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "La sicurezza sul lavoro è unaper la". È il messaggio del presidente dellaSergio, inviato all'Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro in occasione della 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. "Oggi l'Italia rivolge il pensiero alle persone che hanno perso la vita o subito infortuni e malattie a causa del proprio lavoro. Oggi è un giorno di riflessione, ricordo e di rinnovato impegno - si legge ancora nel messaggio del Capo dello Stato -. Ogni vita persa, ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite della salute e della dignità di chi lavora".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mattarella : “La sicurezza sul lavoro è una priorità permanente” - Il presidente della Repubblica in occasione della 74esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro: "Tutelare la dignità umana" "La sicurezza sul lavoro è una priorità permanente per la Repubblica". Così il capo dello Stato Sergio Mattarella, nel messaggio inviato all'Anmil in occasione della 74esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul […]. (Sbircialanotizia.it)

Mattarella : "La sicurezza sul lavoro è una priorità permanente per la Repubblica" - "Certo e'", ha aggiunto, "che tre morti al giorno sul lavoro, ai quali pero' ci si dimentica di aggiungere i circa cinque decessi quotidiani per malattie professionali, sono cifre che sostanzialmente non cambiano rispetto anche a dieci anni fa", sottolinea, mentre "la tutela delle vittime e' ferma al 1965". (Agi.it)

Sicurezza sul lavoro - Mattarella : “Priorità permanente per la Repubblica” - Lavoro e sicurezza sono diritti inscindibili”, ha aggiunto il capo dello Stato. . Sergio Mattarella rivolge l’attenzione a tutte le persone che sono morte o sono rimaste ferite sul posto di lavoro. Garantire condizioni di lavoro sicure significa rispettare la vita e il valore di ciascuna persona, perché il lavoro è luogo di crescita e realizzazione personale e non può costituire un rischio per ... (Lapresse.it)