Un dolore per tutti Proclamato il lutto cittadino per i funerali di Gaetano Michele e Samuel

La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui si terranno i funerali di Gaetano Gentile, Michele Biccari e Samuel Del Grande, i tre giovanissimi concittadini di 21, 17 e 13 anni, deceduti in un terribile incidente stradale, di rientro dalla partita

Sammy Basso - oggi i funerali a Tezze sul Brenta : attese migliaia di persone - proclamato lutto cittadino - Oggi venerdì 11 ottobre è il giorno dei funerali di Sammy Basso. Nella cittadina di Tezze è lutto cittadino. 00 a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, nell'area tra la chiesa e il campo sportivo. L’addio al 28enne nel pomeriggio alle 15. Continua a leggere . Attese migliaia di persone tra amici e conoscenti ma anche personaggi del mondo politico e istituzionale come il governatore del ... (Fanpage.it)

Sammy Basso - oggi i funerali a Tezze sul Brenta : proclamato lutto cittadino - 30 e sarà presieduto dal vescovo Giuliano Brugnotto. Alla cerimonia funebre sono attese migliaia di persone e, per l'occasione, l'amministrazione comunale ha predisposto due bus navetta per chi fosse impossibilitato a muoversi in autonomia. . 50: dalle 15 è previsto un tempo di condivisione per alcune testimonianze, mentre il funerale inizierà alle 15. (Tg24.sky.it)

Addio ad Antonio Luongo - a Serre proclamato il lutto cittadino - Il sindaco di Serre, Antonio Opramolla, ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali dell’assessore Antonio Luongo, che si terranno oggi, 10 ottobre, alle ore 16:00 presso il Santuario Maria SS Dell’Olivo. Il lutto cittadino In segno di rispetto, il Comune ha disposto la... (Salernotoday.it)