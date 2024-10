Ucraina, Kiev rivendica abbattimento aereo militare in Russia (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Ucraina ha rivendicato la distruzione di un aereo da trasporto miliare di Mosca alloggiato all’aeroporto di Orenburg, nell’omonima regione della Russia. La Direzione principale dell’intelligence Ucraina (GUR) sostiene che il Tupolev Tu-134 è andato in fiamme nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre. Questi aerei di epoca sovietica sono utilizzati, tra le altre cose, per trasportare alti funzionari del Ministero della Difesa russo, riferisce la GUR. Il video pubblicato dalla GUR e diffuso da AP mostra quello che sembra essere un aereo in fiamme. Lapresse.it - Ucraina, Kiev rivendica abbattimento aereo militare in Russia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’hato la distruzione di unda trasporto miliare di Mosca alloggiato all’aeroporto di Orenburg, nell’omonima regione della. La Direzione principale dell’intelligence(GUR) sostiene che il Tupolev Tu-134 è andato in fiamme nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre. Questi aerei di epoca sovietica sono utilizzati, tra le altre cose, per trasportare alti funzionari del Ministero della Difesa russo, riferisce la GUR. Il video pubblicato dalla GUR e diffuso da AP mostra quello che sembra essere unin fiamme.

