Tutto confermato, la penalizzazione è ufficiale: campionato italiano ribaltato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arriva la conferma di una clamorosa penalizzazione che stravolge il campionato: una squadra italiana ora deve risalire la china La decisione presa dalla Federazione è ufficiale e non potranno esserci scorciatoie. Tolti i punti al club e inflitta una multa pecuniaria da saldare subito. Adesso la situazione a livello sportivo si complica ancor di più. La FIGC conferma la penalizzazione (SerieAnews – ANSA) La situazione economica nel calcio italiano non è di certo florida, soprattutto se accendiamo i riflettori sulle serie inferiori. Debiti importanti e poca liquidità rappresentano una triste costante in diversi centri del nostro movimento e questo ha portato anche ad alcuni fallimenti a livello di Serie C e Serie D. La Federazione Italiana Giuoco Calcio è stata molto dura nel penalizzare tutti coloro che non hanno rispettato gli adempimenti finanziari nei confronti dello Stato.

Sentenza UFFICIALE Figc : 4 punti di penalizzazione e 18 mesi di squalifica - Serie B, Cosenza ultimo in classifica La squadra di Alvini, sconfitta nell’ultima partita di campionato dal Sudtirol, per via delle reti di Rover e Zeddka, resta dunque fanalino di coda della Serie B, con soli cinque punti. it. Quattro punti di penalizzazione. E’ arrivato il verdetto Non arrivano buone notizie per il club. (Calciomercato.it)