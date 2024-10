Anteprima24.it - “Tassere comunità”, il raduno regionale di ‘Nati per Leggere’ fa tappa a Benevento

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPer la prima voltaha ospitato ilcampano di Nati per Leggere, programma socio-sanitario nazionale di promozione della lettura condivisa in famiglia, fin dalla prima infanzia, come pratica di salute e benessere psicofisico. Il tema scelto per quest’anno è stato “Tessere” e ha visto ieri 70 volontari, provenienti dai diversi presidi regionali, impegnati nell’ elaborazione collettiva dei Principi Guida di Nati per Leggere Campania, un’attività collettiva tesa a fornire orientamenti ispirazionali e guidare, individualmente e collettivamente, le azioni strategiche future. In adesione al tema è stato scelto come luogo l’Oratorio San Filippo Neri, punto di riferimento per labeneventana, crocevia die costruzione di legami.