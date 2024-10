Tajani: “revoca passaporti italiani” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Abbiamo addirittura scoperto cinque hezbollah che erano riusciti ad avere il passaporto italiano. Ora stiamo revocando la cittadinanza perché essere italiani è una cosa seria”. Lo comunica il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della Conferenza nazionale degli Enti locali di Forza Italia, in corso a Perugia. “La nostra proposta su Ius Italiae è una proposta legata a un principio: la serietà e la reale volontà di essere cittadino italiano”, ha sottolineato Tajani aggiungendo: “Ma tante persone non vogliono essere italiane”. Aggiornamento ore 12. .com - Tajani: “revoca passaporti italiani” Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Abbiamo addirittura scoperto cinque hezbollah che erano riusciti ad avere il passaporto italiano. Ora stiamondo la cittadinanza perché essereè una cosa seria”. Lo comunica il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio, a margine della Conferenza nazionale degli Enti locali di Forza Italia, in corso a Perugia. “La nostra proposta su Ius Italiae è una proposta legata a un principio: la serietà e la reale volontà di essere cittadino italiano”, ha sottolineatoaggiungendo: “Ma tante persone non vogliono essere italiane”. Aggiornamento ore 12.

Tajani : “Ius Italiae legato alla reale volontà di essere italiani” - “Abbiamo addirittura scoperto cinque Hezbollah che erano riusciti ad avere il passaporto italiano – ha aggiunto – e ora stiamo revocando la cittadinanza perché essere italiani è una cosa seria”. Nel ricordare quali sono i principi che la proposta contempla per la richiesta della cittadinanza, ha anche evidenziato come ci siano “troppe truffe, troppi personaggi che organizzano agenzie per ... (Lopinionista.it)

Tajani - 5 Hezbollah cittadini italiani grazie certificati falsi - "Abbiamo addirittura scoperto cinque Hezbollah - ha aggiunto - che erano riusciti ad avere il passaporto italiano e ora stiamo revocando la cittadinanza perché essere italiani è una cosa seria". "Stiamo approfondendo la posizione di cinque libanesi che avevano ottenuto, evidentemente con falsi certificati, la cittadinanza italiana ed ora ne abbiano chiesto la revoca": così in ministro degli ... (Quotidiano.net)

Tajani - i soldati italiani in Libano non si toccano - "Una cosa è certa: i soldati italiani non si toccano. Sono lì per portare la pace". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando in video conferenza all'assemblea dei Giovani industriali in corso a Capri, commentando gli attacchi alla missione Unifil in Libano. (Quotidiano.net)