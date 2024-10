Lanazione.it - Suv rubato, inseguimento all’alba. Agente spara colpo di pistola in aria

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Far Westdi ieri con un rocambolescoda parte della polizia di un Suv appena. Unha esploso undiinper cercare di fermare il mezzo in fuga; uno dei banditi è stato arrestato mentre almeno altri quattro complici sono ricercati. I componenti della banda sarebbero del territorio, non si tratterebbe quindi di ladri in trasferta. L’inseguimenti si è protratto da Terni Nord a Terni Est con diversi momenti di inevitabile tensione. Il furto del Suv è avvenuto intorno alle 5 nella zona di via del Sersimone. L’auto con i banditi in fuga è stata però intercettata dalle volanti della polizia lungo Ponte Le Cave, quindi l’a folle velocità fino a Borgo Bovio dove un un, nel tentativo di far fermare la vettura, ha esploso undiinsenza però riuscire nell’intento.