Sky Sport Tennis ? 5 tornei in diretta con otto italiani al via dal 14 al 20 ottobre 2024 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prosegue la grande stagione del Tennis su Sky e in streaming su NOW. Cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 14 a domenica 20 ottobre: tre del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA. Questa settimana in ambito maschile, spiccano tre tornei ATP 250. L'ATP 250 Almaty Open, in Kazakistan, rappresenta una novità nel circuito. Si gioca su campi in cemento, ideali per un gioco veloce e aggressivo, e attira giocatori in cerca di punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica. Essendo alla sua prima edizione, l'Almaty Open diventa un'occasione per i Tennisti di adattarsi alle condizioni climatiche dell’Asia centrale, un elemento che può fare la differenza in un periodo dell'anno dove ogni dettaglio è importante per arrivare al meglio alle competizioni finali. Digital-news.it - Sky Sport Tennis ? 5 tornei in diretta con otto italiani al via dal 14 al 20 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prosegue la grande stagione delsu Sky e in streaming su NOW. Cinque iche saranno trasmessi inda lunedì 14 a domenica 20bre: tre del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA. Questa settimana in ambito maschile, spiccano treATP 250. L'ATP 250 Almaty Open, in Kazakistan, rappresenta una novità nel circuito. Si gioca su campi in cemento, ideali per un gioco veloce e aggressivo, e attira giocatori in cerca di punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica. Essendo alla sua prima edizione, l'Almaty Open diventa un'occasione per iti di adattarsi alle condizioni climatiche dell’Asia centrale, un elemento che può fare la differenza in un periodo dell'anno dove ogni dettaglio è importante per arrivare al meglio alle competizioni finali.

