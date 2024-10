Si può accendere il riscaldamenti, "ma fatelo solo sotto i 19 gradi" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Da martedì 15 ottobre è possibile accendere gli impianti di riscaldamento domestici, che potranno rimanere attivi fino al 15 aprile per un massimo di 13 ore al giorno comprese tra le 5 del mattino e le 23.Si invita, però, ad accendere solo se la temperatura negli ambienti scende al di sotto Modenatoday.it - Si può accendere il riscaldamenti, "ma fatelo solo sotto i 19 gradi" Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Da martedì 15 ottobre è possibilegli impianti di riscaldamento domestici, che potranno rimanere attivi fino al 15 aprile per un massimo di 13 ore al giorno comprese tra le 5 del mattino e le 23.Si invita, però, adse la temperatura negli ambienti scende al di

