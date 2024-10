San Nicola Manfredi, l’assessore De Bellis aderisce a Fratelli d’Italia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl percorso di Fratelli d’Italia sul territorio sannita non conosce soluzione di continuità. Nell’ottica di un radicamento che sia sempre più capillare ed esteso, anche tra le fila degli amministratori locali, giunge il si al partito da parte di Antonietta De Bellis. La medesima, infermiera presso l’Azienda San Pio di Benevento, è assessore presso il Comune di San Nicola Manfredi con robusta esperienza anche tra le fila del Consiglio comunale. È la quarta esponente della maggioranza guidata dal sindaco Arturo Leone Vernillo, anche questi meloniano, nonché la seconda della Giunta ad avere dato la personale adesione a Fratelli d’Italia. “Entro con entusiasmo nel partito – fa presente la De Bellis – seguendo il solco già tracciato dal sindaco Vernillo e dagli altri colleghi della maggioranza. Anteprima24.it - San Nicola Manfredi, l’assessore De Bellis aderisce a Fratelli d’Italia Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl percorso disul territorio sannita non conosce soluzione di continuità. Nell’ottica di un radicamento che sia sempre più capillare ed esteso, anche tra le fila degli amministratori locali, giunge il si al partito da parte di Antonietta De. La medesima, infermiera presso l’Azienda San Pio di Benevento, è assessore presso il Comune di Sancon robusta esperienza anche tra le fila del Consiglio comunale. È la quarta esponente della maggioranza guidata dal sindaco Arturo Leone Vernillo, anche questi meloniano, nonché la seconda della Giunta ad avere dato la personale adesione a. “Entro con entusiasmo nel partito – fa presente la De– seguendo il solco già tracciato dal sindaco Vernillo e dagli altri colleghi della maggioranza.

