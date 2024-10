San Jose, galeone conteso da Colombia, Spagna, Usa e indigeni con tesoro da 20mld$ a 950m profondità, archeologi: "Deve restare lì" (Di lunedì 14 ottobre 2024) A San José in Colombia, era stato ritrovato a 950m di profondità e a circa 30 chilometri dalle coste di Cartegena de Indias, il relitto di un galeone con a bordo un tesoro di 20 miliardi di dollari. Il galeone, ribattezzato San Josè, era affondato nel 1708 al largo delle coste della Colombia. Il gal Ilgiornaleditalia.it - San Jose, galeone conteso da Colombia, Spagna, Usa e indigeni con tesoro da 20mld$ a 950m profondità, archeologi: "Deve restare lì" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A San José in, era stato ritrovato adie a circa 30 chilometri dalle coste di Cartegena de Indias, il relitto di uncon a bordo undi 20 miliardi di dollari. Il, ribattezzato San Josè, era affondato nel 1708 al largo delle coste della. Il gal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Di chi è l’oro del San José? La Colombia in guerra con Madrid - Nel 1708 in piena guerra dovuta all’avvento al trono di Spagna dei Borboni, non graditi dal Regno Unito, durante una battaglia navale in prossimità di Cartagena de Indias (attuale Colombia), il galeon ... (msn.com)

San José, il santo graal dei relitti conteso da Spagna, Colombia, Stati Uniti e indigeni: cosa c'è nel tesoro da miliardi di dollari - Il San José, considerato il relitto più prezioso del mondo, è conteso da più parti. Il galeone spagnolo fu affondato dagli inglesi al largo della costa della Colombia più di 300 anni fa. Trasportava u ... (informazione.it)