Rompe i finestrini delle auto in sosta per rubare a Bologna, arrestato 24enne

Bologna, 14 ottobre 2024 - Ha infranto il vetro di tre auto in sosta e di un taxi in zona Saragozza per rubare alcuni oggetti e circa 60 euro. L'uomo, un ventiquattrenne irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti per reati contro il patrimonio (furti e rapine) e in materia di stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia per il reato di furto continuato pluriaggravato. Il tutto è accaduto l'altra notte quando un residente di via Dotti ha chiamato la polizia perché aveva visto un uomo Rompere il vetro posteriore di un'auto parcheggiata in strada, per poi introdursi all'interno per rubare qualcosa. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno notato l'uomo che si stava allontanando verso via di Ravone con una busta in mano.

