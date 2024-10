Roma, precipita ascensore in un cantiere in centro: un morto e 2 feriti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia nel centro di Roma. Un ascensore si è sganciato ed è caduto all’interno della tromba di un palazzo in via delle Vergini dove erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Tre persone sono state schiacciata dalla cabina, caduta dal secondo piano, e una di queste è morta a seguito dell’impatto. Si tratterebbe di un operaio di nazionalità nigeriana di 48 anni di nome Perter Isiwele. Secondo quando apprende LaPresse, i tre stavano lavorando per contro di una ditta. Sul posto la polizia di Stato, la polizia locale di Roma capitale e gli enti preposti per in controlla della sicurezza sui luoghi di lavoro, la Spresal, la Asl e i sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale. In serata una prima informativa verrà inviata alla procura della Repubblica di Roma. Lapresse.it - Roma, precipita ascensore in un cantiere in centro: un morto e 2 feriti Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia neldi. Unsi è sganciato ed è caduto all’interno della tromba di un palazzo in via delle Vergini dove erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Tre persone sono state schiacciata dalla cabina, caduta dal secondo piano, e una di queste è morta a seguito dell’impatto. Si tratterebbe di un operaio di nazionalità nigeriana di 48 anni di nome Perter Isiwele. Secondo quando apprende LaPresse, i tre stavano lavorando per contro di una ditta. Sul posto la polizia di Stato, la polizia locale dicapitale e gli enti preposti per in controlla della sicurezza sui luoghi di lavoro, la Spresal, la Asl e i sanitari del 118, che hanno trasportato iin ospedale. In serata una prima informativa verrà inviata alla procura della Repubblica di

Cade ascensore in palazzo in centro a Roma - un morto - Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale. . Dalle prime informazioni, sembra sia caduto un ascensore in un edificio in cui c'è un cantiere. Incidente in un palazzo in via delle Vergini, al centro di Roma. Nell'impatto, secondo quanto si apprende da fonti della polizia locale, ci sarebbero un morto e due feriti, di cui uno grave. (Quotidiano.net)

Cade un ascensore in un palazzo di Roma : un morto e due feriti. Una persona è grave - Roma, 14 ottobre 2024 - Cade un ascensore in un palazzo di Roma: un morto e due feriti. Nell'impatto, secondo quanto si apprende da fonti della polizia locale, ci sarebbero un morto e due feriti, di cui uno grave. . Dalle prime informazioni, sembra che nell’edificio in cui è ceduto l’impianto ci fosse un cantiere. (Quotidiano.net)

Dramma in centro a Roma : cade l'ascensore - incidente mortale - . Secondo quanto svela l'Agi, sembra sia caduto un ascensore in un edificio in cui c'è un cantiere. Sul posto vigili del fuoco, polizia e il Gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale per la viabilità. Indagini in corso. Un morto e due feriti: questo il bilancio di un incidente avvenuto in un palazzo in via delle Vergini 21, al centro di Roma. (Iltempo.it)