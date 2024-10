Roma, ascensore precipita durante manutenzione: un morto e due feriti gravi (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un ascensore è caduto a Roma durante un intervento di manutenzione straordinaria all'interno di un condominio in via L'articolo Roma, ascensore precipita durante manutenzione: un morto e due feriti gravi proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Roma, ascensore precipita durante manutenzione: un morto e due feriti gravi Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unè caduto aun intervento distraordinaria all'interno di un condominio in via L'articolo: une dueproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si rompe una corda : operai precipitano nel vano ascensore. Morto sul colpo un 48enne - feriti i suoi due colleghi. Stavano facendo manutenzione. E’ successo a Roma - Stavano facendo manutenzione. . Un operaio di 48 anni è morto, mentre altri due colleghi sono rimasti gravemente feriti, durante lavori di manutenzione straordinaria in un edificio situato in via delle Vergini, a breve distanza dalla famosa Fontana di Trevi. I. Lavori di Manutenzione all’Ascensore L’incidente si è verificato mentre i tre operai stavano effettuando la manutenzione di un ... (Dayitalianews.com)

Roma - ascensore precipita su un operaio : morto - Per cause ancora da accertare, durante le operazioni sull’impianto e sulla la cabina, rimanevano coinvolti accidentalmente, tutti e tre. it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Sul posto la polizia, la polizia urbana e gli enti preposti, Spresal, Asl e i sanitari del 118. (Ilfaroonline.it)

Tragedia a Roma - ascensore precipita e si schianta sugli operai al lavoro : uno muore sul colpo - due feriti - uno grave - La vittima è un nigeriano di 48 anni, gli altri due coinvolti nell’incidente sono rimasti feriti, uno in particolare in modo molto grave. I tre erano sulla cabina quando si sono sganciate le cinghie di ancoraggio e l’ascensore è precipitato schiantandosi verso il basso. Un intervento il loro che, si apprende, è stato peraltro non poco difficoltoso. (Secoloditalia.it)