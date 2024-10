Ragazzi, genitori e nonni a lezione di “primo soccorso”: Asp e associazioni promuovono la vita (Di lunedì 14 ottobre 2024) In 50 piazze italiane e anche ad Agrigento: ottima partecipazione per la domenica dedicata alla diffusione della conoscenza delle manovre salvavita con tecniche di rianimazione e di disostruzione da corpo estraneo. L’iniziativa, svoltasi ieri in piazza Cavour ad Agrigento, è stata organizzata Agrigentonotizie.it - Ragazzi, genitori e nonni a lezione di “primo soccorso”: Asp e associazioni promuovono la vita Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In 50 piazze italiane e anche ad Agrigento: ottima partecipazione per la domenica dedicata alla diffusione della conoscenza delle manovre salvacon tecniche di rianimazione e di disostruzione da corpo estraneo. L’iniziativa, svoltasi ieri in piazza Cavour ad Agrigento, è stata organizzata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Crepet : “A Berlino hanno organizzato turni a scuola per i genitori che vanno ad asciugare i capelli ai loro ragazzi col phon” - L'articolo Crepet: “A Berlino hanno organizzato turni a scuola per i genitori che vanno ad asciugare i capelli ai loro ragazzi col phon” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Paolo Crepet torna a Bologna con il suo nuovo spettacolo "Mordere il cielo", registrando un altro tutto esaurito. (Orizzontescuola.it)

Palla avvelenata. Rissa in campo fra ragazzi. I genitori aggrediscono dirigenti e calciatori ospiti - E’ il resoconto di un pomeriggio di ordinaria follia nell’hinterland milanese su uno dei tanti campi di periferia che nei weekend ospitano i tornei giovanili del Settore Giovanile Scolastico Figc. "Mi hanno fatto subito la tac per il pugno ricevuto in testa - racconta Popescu ancora scosso, costretto a indossare un “collare“ dopo il trauma cranico e la prognosi di 7 giorni -. (Sport.quotidiano.net)

Follia a Cinisello dopo la partita dei ragazzi : i genitori entrano in campo e picchiano gli avversari. Due all’ospedale - Mentre le due squadre cercano di tornare negli spogliatoi, infatti, nell'area tecnica entrano due genitori, persone non autorizzate e non in distinta. quel che è accaduto è assurdo: io stavo solamente cercando di dividere i calciatori ancora agitati e sono stato aggredito alle spalle e preso per il collo da un dirigente avversario. (Ilgiorno.it)