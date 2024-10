Quello che sappiamo dell'omicidio di Rozzano: la confessione, le cuffie gettate dal padre, l'audio del momento del delitto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si cerca l'audio del momento dell'uccisione di Manuel Mastrapasqua. Daniele Rezza aveva confessato l'omicidio di ai genitori. La fuga tentata e il ruolo della famiglia Vanityfair.it - Quello che sappiamo dell'omicidio di Rozzano: la confessione, le cuffie gettate dal padre, l'audio del momento del delitto Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si cerca l'del'uccisione di Manuel Mastrapasqua. Daniele Rezza aveva confessato l'di ai genitori. La fuga tentata e il ruoloa famiglia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lukaku - non ancora al top : ma per il momento basta e avanza quello che offre - Corriere dello Sport – Lukaku, non ancora al top: ma per il momento basta e avanza quello che offre L’edizione odierna del quotidiano, ha posto … L'articolo Lukaku, non ancora al top: ma per il momento basta e avanza quello che offre proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)