Pulisic e McKennie lasciano il ritiro degli Stati Uniti | tornano con Milan e Juventus|Primapagina

2024-10-13 23:00:00 Christiane Westonilin Italia. Il commissario tecnico Mauricio Pochettino ha dato il via libera ai calciatori rispettivamente die Juventus per il rientro con i rispettivi club. I due non parteciperanno alla trasferta di Guadalajara per l'amichevole contro il Messico, in programma martedì 15 ottobre.IL COMUNICATO – "Dopo aver giocato un numero importante di minuti nell'ultimo mese con la nazionale statunitense e con il, Christianha ricevuto il via libera per tornare nel club d'appartenenza. Marlon Fossey, Weston, Ricardo Pepi e Zack Steffen hanno accusato infortuni e torneranno nei loro club per ulteriori valutazioni e cure".