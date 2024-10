Precipita per cinque metri dal ponteggio in cantiere: 45enne in ospedale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il giorno dopo le commemorazioni per la Giornata nazionale dedicata alle vittime degli infortuni sul lavoro, un nuovo incidente in un cantiere edile della Marca si è verificato questa mattina, lunedì 14 ottobre, alle 8.35 nei pressi della cantina Canevel Spumanti di Valdobbiadene, tra le più note Trevisotoday.it - Precipita per cinque metri dal ponteggio in cantiere: 45enne in ospedale Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il giorno dopo le commemorazioni per la Giornata nazionale dedicata alle vittime degli infortuni sul lavoro, un nuovo incidente in unedile della Marca si è verificato questa mattina, lunedì 14 ottobre, alle 8.35 nei pressi della cantina Canevel Spumanti di Valdobbiadene, tra le più note

Precipita dal cantiere del parco del ponte Morandi - morte cerebrale per un 39enne aretino - Lavorava nel cantiere del parco del memoriale per le vittime del Ponte Morandi quando è precipitato da 10 metri d'altezza. Oggi, dopo un giorno di agonia, è stata avviata l'osservazione per morte cerebrale di Marco Ricci, 39enne residente a Sansepolcro. Lo ha reso noto la direzione del... (Arezzonotizie.it)

Incidente sul lavoro : morte encefalica per l'operaio precipitato in un cantiere del Parco del Ponte - Tragico epilogo dell'incidente sul lavoro di giovedì pomeriggio in un cantiere del Parco del Ponte tra via Argine Polcevera e via Perlasca. La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino, sotto la supervisione della dottoressa Iole Brunetti, comunica l’inizio del periodo di... (Genovatoday.it)

Parco del Ponte - incidente in cantiere : peggiorano le condizioni dell'operaio precipitato da dieci metri - Si sono sensibilmente aggravate, nel corso della notte, le condizioni dell'operaio di 39 anni coinvolto in un grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di giovedì 3 ottobre 2024. Lo rende noto la direzione sanitaria dell'ospedale policlinico San Martino, che spiega: "Il paziente si trova... (Genovatoday.it)