Precario per 22 anni, entra in ruolo: “A 61 anni, malato di cuore, vive in un B&B lontano dalla famiglia. Siamo numeri e ci si sente soli” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo la storia di un docente Precario, inviataci dalla moglie Sandra dopo aver letto sul nostro sito le vicende di alcuni insegnanti (come quella dell' insegnante che dorme sul divano letto). Così ha deciso di raccontarci la storia di suo marito. L'articolo Precario per 22 anni, entra in ruolo: “A 61 anni, malato di cuore, vive in un B&B lontano dalla famiglia. Siamo numeri e ci si sente soli” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo la storia di un docente, inviatacimoglie Sandra dopo aver letto sul nostro sito le vicende di alcuni insegnanti (come quella dell' insegnante che dorme sul divano letto). Così ha deciso di raccontarci la storia di suo marito. L'articoloper 22in: “A 61diin un B&Be ci si” .

