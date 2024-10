Porto Vecchio: l’opposizione abbandona l’aula, delibera approvata (Di lunedì 14 ottobre 2024) TRIESTE - approvata la delibera sulla proposta di project financing per la riqualificazione del Porto Vecchio avanzata dalla Costim con Elmet Srl e Impresa Percassi Spa, ma in aula c'è solo la maggioranza. Tutti i consiglieri di opposizione escono infatti dall'aula per protesta dopo l'ennesima Triesteprima.it - Porto Vecchio: l’opposizione abbandona l’aula, delibera approvata Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) TRIESTE -lasulla proposta di project financing per la riqualificazione delavanzata dalla Costim con Elmet Srl e Impresa Percassi Spa, ma in aula c'è solo la maggioranza. Tutti i consiglieri di opposizione escono infatti dall'aula per protesta dopo l'ennesima

Porto Vecchio : ecco gli emendamenti del centrodestra mai discussi in aula - TRIESTE - Crociere, Smart City, vantaggi per le nuove attività economiche che si insedieranno nel Porto Vecchio e parcheggi per chi in futuro vi lavorerà. Ecco alcuni dei temi presenti negli otto emendamenti del centrodestra alla delibera sulla proposta di project financing per la... (Triesteprima.it)

Porto Vecchio - sforati i tre giorni previsti : la discussione continua lunedì - Ore 20:30: La seduta si è conclusa alle 20:30, sono stati discussi 49 dei 53 emendamenti non giudicati inammissibili, i restanti 4 saranno affrontati in aula nella prossima seduta, convocata lunedì 14 ottobre alle ore 14. Sarà inoltre reso noto cosa succederà ai 122 emendamenti inizialmente... (Triesteprima.it)

Porto Vecchio : l'opposizione non cede - le pause rallentano l'approvazione - TRIESTE - Il Consiglio Comunale si è riunito stamattina per la terza seduta in cui si discute, in un clima all’apparenza più pacato dopo la bagarre di ieri sera, la proposta di project financing per la riqualificazione del Porto Vecchio avanzata dalla Costim con Elmet Srl e Impresa Percassi Spa... (Triesteprima.it)