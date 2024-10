Ponte sullo Stretto, la battaglia della associazioni ambientaliste: “L’impatto sarebbe devastante” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un documento composto da oltre 600 pagine di osservazioni, scritte da 39 esperti e docenti universitari, rafforzerebbero la tesi che il progetto del Ponte sullo Stretto comporta un impatto ambientale gravissimo e irreversibile, non mitigabile né compensabile. Ne sono convinte le associazioni Italia Nostra, Kyoto Club, Legambiente, Lipu, Man, Wwf Italia, insieme con altri enti e comitati, che lo hanno presentato alla Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente. Un documento col quale si contesta sia il metodo sia il merito delle integrazioni depositate da Stretto di Messina Spa rispondendo alle richieste della Commissione. Le osservazioni dimostrerebbero che gli impatti, anche se minimizzati dai progettisti, non possono essere ridotti o compensati in maniera efficace. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un documento composto da oltre 600 pagine di osservazioni, scritte da 39 esperti e docenti universitari, rafforzerebbero la tesi che il progetto delcomporta un impatto ambientale gravissimo e irreversibile, non mitigabile né compensabile. Ne sono convinte leItalia Nostra, Kyoto Club, Legambiente, Lipu, Man, Wwf Italia, insieme con altri enti e comitati, che lo hanno presentato alla Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente. Un documento col quale si contesta sia il metodo sia il merito delle integrazioni depositate dadi Messina Spa rispondendo alle richiesteCommissione. Le osservazioni dimostrerebbero che gli impatti, anche se minimizzati dai progettisti, non possono essere ridotti o compensati in maniera efficace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ponte sullo Stretto - il comitato : "Le integrazioni al progetto lasciano aperti tutti i dubbi" - Anche il comitato Titengostretto di Villa San Giovanni commenta le integrazioni al progetto del Ponte richieste dal Mase e prodotte entro i termi dalla società committente. "Nel prenderne visione - si afferma dal comitato - notiamo una serie di rimandi e pochi studi, soprattutto sulle faglie... (Reggiotoday.it)

«Pendolari dimenticati dal chiodo fisso di Salvini per il ponte sullo Stretto» - «Il chiodo di Roma Termini non è tanto il problema. Il problema è il chiodo fisso di Matteo Salvini sul ponte sullo Stretto. Se prima avevamo un problema, l’idrovora di […] The post «Pendolari dimenticati dal chiodo fisso di Salvini per il ponte sullo Stretto» first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)

Ponte sullo Stretto - le osservazioni del Pd di Villa al progetto integrato : "Dalla società solo rimandi e rinvii" - Mentre si avvicina la scadenza per presentare note sulle integrazioni al progetto del Ponte sullo Stretto, il segretario del Pd di Villa San Giovanni, Enzo Musolino rende note le osservazioni del circolo dem. "Le precisazioni fornite dalla società Stretto di Messina spa - scrive - confermano... (Reggiotoday.it)