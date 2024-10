Polemiche a Padova: Liguori condannato per violenza sessuale, tifosi lo difendono e club lo schiera (Di lunedì 14 ottobre 2024) Veementi Polemiche a Padova per la vicenda di Michael Liguori, il calciatore condannato insieme a un coetaneo a tre anni e quattro mesi di carcere per violenza sessuale dal Tribunale di Teramo, che ha giurisdizione sulla località in cui sarebbe accaduto il fatto, Alba Adriatica. Una ragazza, infatti, ha denunciato i due giovani con l’accusa di averla violentata e il procedimento in Tribunale ha portato alla condanna. Il club euganeo, però, sta facendo giocare regolamente il giocatore e gli stessi tifosi veneti lo hanno difeso. Va ricordato, e il caso di Portanova fa giurisprudenza, che per la giustizia sportiva, nonostante varie controversie, pare passata la linea per la quale si agisce soltanto alla fine del terzo grado di giudizio in sede penale. Dunque il Padova è libero di schierare il giocatore che a sua volta può giocare senza alcuna controindicazione. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Veementiper la vicenda di Michael, il calciatoreinsieme a un coetaneo a tre anni e quattro mesi di carcere perdal Tribunale di Teramo, che ha giurisdizione sulla località in cui sarebbe accaduto il fatto, Alba Adriatica. Una ragazza, infatti, ha denunciato i due giovani con l’accusa di averla violentata e il procedimento in Tribunale ha portato alla condanna. Ileuganeo, però, sta facendo giocare regolamente il giocatore e gli stessiveneti lo hanno difeso. Va ricordato, e il caso di Portanova fa giurisprudenza, che per la giustizia sportiva, nonostante varie controversie, pare passata la linea per la quale si agisce soltanto alla fine del terzo grado di giudizio in sede penale. Dunque ilè libero dire il giocatore che a sua volta può giocare senza alcuna controindicazione.

