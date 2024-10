Paul Pogba: “Io in Ligue 1? Ho già un contratto. Ora penso a rimettermi in forma” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Sono stato davvero felice. Non avevo fatto nulla quindi perché avrebbero dovuto darmi quattro anni? Potrò tornare a ciò che amo di più”. Lo ha detto Paul Pogba ai microfoni de L’Equipe, rispondendo ad una domanda sul suo stato d’animo dopo la riduzione ad opera del Tas della sua pena da 4 anni a 18 mesi per il caso della positività ad una sostanza proibita rilevata al termine di Udinese-Juventus del 20 agosto 2023. Il 31enne centrocampista della Juventus – che potrà tornare a giocare una partita ufficiale nel marzo del 2025 – ha preso parte questo pomeriggio, sugli spalti del Parco dei Principi, alla presentazione del film ‘Quatre Zeros’, in uscita nelle sale transalpine il prossimo 23 ottobre. La sua performance non è passata inosservata nello spogliatoio della nazionale: “Mi ha scritto Marcus (Thuram, ndr), ha riso. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Sono stato davvero felice. Non avevo fatto nulla quindi perché avrebbero dovuto darmi quattro anni? Potrò tornare a ciò che amo di più”. Lo ha dettoai microfoni de L’Equipe, rispondendo ad una domanda sul suo stato d’animo dopo la riduzione ad opera del Tas della sua pena da 4 anni a 18 mesi per il caso della positività ad una sostanza proibita rilevata al termine di Udinese-Juventus del 20 agosto 2023. Il 31enne centrocampista della Juventus – che potrà tornare a giocare una partita ufficiale nel marzo del 2025 – ha preso parte questo pomeriggio, sugli spalti del Parco dei Principi, alla presentazione del film ‘Quatre Zeros’, in uscita nelle sale transalpine il prossimo 23 ottobre. La sua pernce non è passata inosservata nello spogliatoio della nazionale: “Mi ha scritto Marcus (Thuram, ndr), ha riso.

Graeme Souness si imbatte in Paul Pogba…di nuovo - Pogba esce semplicemente per giocare e mostrare a tutti quanto sia carino e intelligente, piuttosto che cercare di far passare una giornata infelice al suo avversario. Deeney mette in dubbio l’ego di Pogba Anche Deeney, che ha affrontato Pogba durante la sua permanenza al Watford, sentiva che l’atteggiamento di Pogba lo avrebbe trattenuto mentre cercava di ricostruire la sua carriera. (Justcalcio.com)

Francia - Deschamps su Pogba : “Contento per Paul - ama giocare a calcio” - . The post Francia, Deschamps su Pogba: “Contento per Paul, ama giocare a calcio” appeared first on SportFace. Quindi c’è questa luce che si riaccende, ci saranno dei passi da fare, ma umanamente è un’ottima notizia. “Sono molto contento per Paul, ho parlato al telefono con lui per parecchio tempo durante tutto questo periodo che è stato molto complicato. (Sportface.it)

Paul Pogba tornerà in campo nel 2025 - ora è ufficiale : squalifica ridotta - Al momento, è stata comunicata solo la decisione finale alle parti coinvolte, mentre il testo completo della sentenza arbitrale, comprensivo delle motivazioni alla base del verdetto, sarà reso disponibile in un secondo momento. Paul Pogba tornerà in campo nel 2025, ora è ufficiale: la squalifica del centrocampista francese è stata ridotta dal Tas da 4 anni a 18 mesi, come annunciato ... (Metropolitanmagazine.it)