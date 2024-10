Paola e Chiara e BigMama coinvolgono Fabio Fazio nella loro esibizione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Paola e Chiara e BigMama coinvolgono Fabio Fazio nella loro esibizione a Che Tempo Che Fa e le risate sono garantite L'articolo Paola e Chiara e BigMama coinvolgono Fabio Fazio nella loro esibizione proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Paola e Chiara e BigMama coinvolgono Fabio Fazio nella loro esibizione Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)a Che Tempo Che Fa e le risate sono garantite L'articoloproviene da Novella 2000.

Paola & Chiara insieme a BigMama per il nuovo singolo - E proprio tra una registrazione e l’altra non ha mai mancato all’appuntamento in studio discografico con sua sorella. Paola & Chiara e BigMama insieme per una nuova avventura, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagPaola & Chiara hanno fatto il loro ritorno ufficiale più di due anni fa sul palco dell’Ariston con Furore. (Velvetmag.it)

Paola & Chiara feat BigMama - fuori il video de Il linguaggio del corpo - La nostra storia incredibile. BigMama A pochi giorni dalla release de Il linguaggio del corpo – il nuovo singolo di Paola & Chiara feat. Paola & Chiara, BigMama – ph. Fuori da oggi il video de Il linguaggio del corpo, il nuovo singolo di Paola & Chiara feat. Pubblicato per Rizzoli, il libro si presenta come l’autentico racconto della storia artistica e personale di Paola & ... (Spettacolo.eu)

“Il linguaggio del corpo” - il brano di Paola & Chiara con Bigmama - La scelta del bianco e nero richiama immediatamente l’atmosfera dei servizi fotografici e dei video musicali di Madonna – da sempre forte di ispirazione sia musicale che estetica per Paola & Chiara – omaggiata anche attraverso i look Dolce&Gabbana delle due artiste e le citazioni al mondo del fetish e del bondage che evocano alcuni dei suoi più celebri videoclip come “Vogue”, “Human ... (Lopinionista.it)