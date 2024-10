Pallamano. Tre su tre fuori casa per l’Ariosto. Decisiva la classe di Gandulfo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Missione compiuta. l’Ariosto si aggiudica l’intera posta in palio sul campo di un’ostica Padova, conquistando con merito, la seconda vittoria consecutiva in trasferta per 27-32. Due punti che consentono un importante balzo in classifica, oltre a maturare sempre più la consapevolezza di essere una formazione da piani alti della classifica. Che si trattasse di una sfida difficile nonostante il problematico inizio di campionato delle venete, era facilmente intuibile, i derby con il Cellini sono storicamente sempre stati dei rebus difficili da risolvere. Buon inizio di gara per le ospiti, con Chiara Ferrara costantemente letale sul versante sinistro dell’attacco a scavare il primo solco nella partita. Sport.quotidiano.net - Pallamano. Tre su tre fuori casa per l’Ariosto. Decisiva la classe di Gandulfo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Missione compiuta.si aggiudica l’intera posta in palio sul campo di un’ostica Padova, conquistando con merito, la seconda vittoria consecutiva in trasferta per 27-32. Due punti che consentono un importante balzo in classifica, oltre a maturare sempre più la consapevolezza di essere una formazione da piani alti della classifica. Che si trattasse di una sfida difficile nonostante il problematico inizio di campionato delle venete, era facilmente intuibile, i derby con il Cellini sono storicamente sempre stati dei rebus difficili da risolvere. Buon inizio di gara per le ospiti, con Chiara Ferrara costantemente letale sul versante sinistro dell’attacco a scavare il primo solco nella partita.

