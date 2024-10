PAGELLE Italia Israele, TOP e FLOP del match: i voti della partita di Nations League (Di lunedì 14 ottobre 2024) I TOP e i FLOP del match valido per la Nations League 2024/25: PAGELLE Italia Israele tra promossi e bocciati Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Italia e Israele, valida per la Nations League 2024/2025. PAGELLE Nations League: LE VALUTAZIONI DEL match Nations League Italia (3-5-1-1): Vicario 6; Di Lorenzo 8, Bastoni 6, Calafiori 6,5; Calcionews24.com - PAGELLE Italia Israele, TOP e FLOP del match: i voti della partita di Nations League Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) I TOP e idelvalido per la2024/25:tra promossi e bocciati Ledei protagonisti deltra, valida per la 2024/2025.: LE VALUTAZIONI DEL(3-5-1-1): Vicario 6; Di Lorenzo 8, Bastoni 6, Calafiori 6,5;

Pagelle Italia-Israele 4-1 - Nations League 2024/25 : migliori e peggiori in campo - Daniel onora l’occasione con la giocata che ispira l’azione del 4-1 e tanta voglia di mettersi in mostra davanti a papà e mamma). 5 Personalità e qualità non mancano. Sesto gol in azzurro, il nono della stagione tra Atalanta e nazionale. 5Solido e ordinato. Reti di Retegui su rigore, Di Lorenzo (doppietta) e Frattesi. (Sportface.it)

Pagelle Italia-Belgio 2-2 : voti e tabellino Nations League 2024/2025 - Recupero: 2? pt, 6? st. 500 euro. 297 per un incasso di 830. Ammoniti: Trossard, Vranckx, Donnarumma, Pisilli. Il tabellino con i voti di Italia-Belgio, sfida valida per la fase a gironi della Lega A di Uefa Nations League 2024/2025. IL TABELLINO ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma 6; Di Lorenzo 6, Bastoni 6. (Sportface.it)

Pagelle Israele-Italia 1-2 : voti e tabellino Nations League 2024/2025 - Angoli: 3-2. Al 62? Kean firma il 2-0 e ritrova la rete in nazionale a distanza di tre anni dall’ultima volta. RETI: 38’ pt Frattesi, 17’ st Kean, 45’ st Abu Fani. In panchina: Nir On, Keouf, Faingold, Gandelman, Baribo, Turgeman, Azoulay. L’asse Inter funziona, ma lui sembra funzionare più in nazionale che in nerazzurro. (Sportface.it)