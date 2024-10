Oggi alle 15 il Consiglio comunale: si parlerà anche della quercia abbattuta in via Oradour (Di lunedì 14 ottobre 2024) Oggi, lunedì 14 ottobre, alle ore 15 si terrà una seduta del Consiglio comunale. Sono tante le questioni sul tavolo dei consiglieri e della giunta, dai contributi per i centri estivi alla variazione di bilancio 2024/2026 al Documento Unico di Programmazione, dalla convenzione tra Provincia e Parmatoday.it - Oggi alle 15 il Consiglio comunale: si parlerà anche della quercia abbattuta in via Oradour Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), lunedì 14 ottobre,ore 15 si terrà una seduta del. Sono tante le questioni sul tavolo dei consiglieri egiunta, dai contributi per i centri estivi alla variazione di bilancio 2024/2026 al Documento Unico di Programmazione, dalla convenzione tra Provincia e

