Obesità terapia trasforma grassi cattivi in buoni | il test

(Adnkronos) – Una terapia genica che trasforma automaticamente in grassi buoni i grassi cattivi introdotti con la dieta. La stanno studiando gli scienziati dello Shriners Children's St. Louis, Washington University, che su 'Pnas' prospettano una possibile svolta contro l'epidemia di Obesità che cresce nei bambini. Gli autori della ricerca, co-finanziata dai National Institutes of Health

