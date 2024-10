Nobel economia a Acemoglu, Johnson e Robinson: l’annuncio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il premio Nobel per l’economia è stato assegnato a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson per una ricerca sulle differenze di prosperità tra le nazioni. I tre economisti “hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali per la prosperità di un Paese”, ha dichiarato il comitato del Nobel dell’Accademia reale svedese delle scienze a Stoccolma. Acemoglu e Johnson lavorano al Massachusetts Institute of Technology, mentre Robinson conduce le sue ricerche all’Università di Chicago. Il premio di economia è formalmente noto come Premio della Banca di Svezia in Scienze Economiche in memoria di Alfred Nobel. La scorsa settimana sono stati annunciati i premi Nobel per la medicina, la fisica, la chimica, la letteratura e la pace. Lapresse.it - Nobel economia a Acemoglu, Johnson e Robinson: l’annuncio Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il premioper l’è stato assegnato a Daron, Simone James A.per una ricerca sulle differenze di prosperità tra le nazioni. I tre economisti “hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali per la prosperità di un Paese”, ha dichiarato il comitato deldell’Accademia reale svedese delle scienze a Stoccolma.lavorano al Massachusetts Institute of Technology, mentreconduce le sue ricerche all’Università di Chicago. Il premio diè formalmente noto come Premio della Banca di Svezia in Scienze Economiche in memoria di Alfred. La scorsa settimana sono stati annunciati i premiper la medicina, la fisica, la chimica, la letteratura e la pace.

