Nations League 2024/2025: colpo Slovacchia in Azerbaigian, Asllani-gol e l'Albania vince in Georgia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un gol di Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter, regala la vittoria all'Albania su un campo difficile come quello della Georgia, che però dopo due vittorie di fila ora deve fare i conti con due pesanti ko in questa pausa di ottobre. Due sconfitte in pochi giorni ridimensionano le cose nel gruppo 1 della Lega B della Nations League 2024/2025, dove Kvaratskhelia e compagni sono ora agganciati dagli stessi albanesi, mentre a 6 troviamo anche la Repubblica Ceca impegnata stasera contro l'Ucraina ferma a 3. Il regista di riserva dei nerazzurri a inizio secondo tempo raccoglie una bella sponda all'indietro e calcia rasoterra all'angolino dal limite dell'area per una rete davvero bella e allo stesso tempo importante. Nell'altra partita delle ore 18, la Slovacchia di Calzona riesce a vincere con un secco 1-3 in uno stadio sempre infuocato come quello di Baku.

Albania ai piedi di Asllani : il regista dell’Inter decisivo in Georgia! - Ora l’Albania sale a quota sei punti in classifica raggiungendo la Georgia prima in classifica. Asllani conferma dunque l’ottimo trend dei giocatori dell’Inter in Nazionale. Dopo la doppietta di Marko Arnautovic e le marcature di Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, oggi è toccato al centrocampista dell’Albania andare in gol. (Inter-news.it)

Asllani sblocca Georgia-Albania : i nazionali dell’Inter volano! - IN GOL – Kristjan Asllani risponde all’appello dei giocatori dell’Inter in Nazionale: dopo la doppietta di Marko Arnautovic e le marcature di Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, ora tocca al centrocampista dell’Albania andare in gol. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... (Inter-news.it)

Georgia-Albania : gran gol di Asllani - il centrocampista dell’Inter calcia da fuori (VIDEO) - . Il centrocampista dell’Albania, in ogni caso, è protagonista assoluto in nazionale, dove gioca da titolare e dove segna con un bel tiro da fuori rasoterra la rete del vantaggio in casa della Georgia. twitter. Dopo Arnautovic, ecco anche Asllani. GOOOAAL K. Di seguito ecco il video. Asllani ?? pic. (Sportface.it)