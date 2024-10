Terzotemponapoli.com - Napoli – La Situazione di Meret

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Incertezze sul Recupero diAl momento, non ci sono certezze riguardo al recupero di Alexper la prossima partita contro l’Empoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il portiere azzurro ha continuato a lavorare a parte durante gli ultimi allenamenti, cercando di tornare in forma. Domani è prevista la ripresa degli allenamenti, e questo sarà un momento cruciale per valutare le sue condizioni fisiche. Senon dovesse essere in grado di partecipare al match contro l’Empoli, le sue possibilità di rientro per la partita successiva contro il Lecce appaiono più promettenti. Allenamenti e Valutazioni La ripresa degli allenamenti rappresenta una fase determinante per il, non solo per comprendere lo stato di salute di, ma anche per preparare la squadra in vista delle sfide imminenti.