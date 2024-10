Napoli, decisione a sorpresa di Simeone sul Torino: come cambia l’attacco nel mercato di gennaio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il lungo infortunio di Duvan Zapata priva Vanoli del giocatore più importante della rosa e costringerà il Torino a correre ai ripari nel mercato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il lungo infortunio di Duvan Zapata priva Vanoli del giocatore più importante della rosa e costringerà ila correre ai ripari nel

Calciomercato Torino - Kouamé e non solo : due nomi per l’attacco a gennaio - KOUAME’ E NZOLA – «Raffaele Palladino ha tantissimi attaccanti e Kouamé […]. Le ultime sui possibili rinforzi del Torino nel reparto offensivo in vista del calciomercato di gennaio dopo l’infortunio di Zapata L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle mosse del Torino in attacco in vista del calciomercato di gennaio dopo l’infortunio di Duvan Zapata. (Calcionews24.com)

Prima pagina Tuttosport : Ricci parla del Torino e del mercato - La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 13 ottobre 2024. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan - Mario Balotelli tra Genoa e Torino : ecco chi è in vantaggio - Milan, Mario Balotelli torna di moda: tornerà nel calcio italiano? Calciomercato Milan, Mario Balotelli tra Genoa e Torino: ecco chi è in vantaggio LEGGI ANCHE Milan Futuro, da Kevin Zeroli a Mattia Liberali: il futuro è davvero al sicuro? Questa novità alletta tutti i tifosi amanti del vecchio super Mario, che in serie A ha illuminato con le sue giocate ma anche con tutti i suoi gesti ... (Dailymilan.it)