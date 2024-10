Morte di Davide Rebellin, condannato a 4 anni il camionista che travolse e uccise il ciclista (Di lunedì 14 ottobre 2024) Vicenza, 14 ottobre 2024 - È stato condannato a quattro anni di carcere il 64enne Wolfgang Rieke, l’autista del tir che ha travolto e ucciso il campione di ciclismo Davide Rebellin. Rieke è stato accusato di omicidio stradale aggravato, omissione di soccorso e fuga. Subito dopo l’impatto – avvenuto nel novembre 2022 a Montebello Vicentino – il camionista era fuggito dal luogo dell'incidente, lasciando il ciclista per terra insieme alla sua bici. La vittima, che allora aveva 51 anni, si stava allenando in bicicletta per una gara, ma alla rotatoria della Fracanzana è stato falciato dal tir. La fuga del camionista La ricostruzione dell’incidente Chi era Davide Rebellin La fuga del camionista L’uomo era arrivato fino in Germania, poi era stato individuato e arrestato dai carabinieri di Vicenza con un mandato di cattura europeo. Ilrestodelcarlino.it - Morte di Davide Rebellin, condannato a 4 anni il camionista che travolse e uccise il ciclista Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Vicenza, 14 ottobre 2024 - È statoa quattrodi carcere il 64enne Wolfgang Rieke, l’autista del tir che ha travolto e ucciso il campione di ciclismo. Rieke è stato accusato di omicidio stradale aggravato, omissione di soccorso e fuga. Subito dopo l’impatto – avvenuto nel novembre 2022 a Montebello Vicentino – ilera fuggito dal luogo dell'incidente, lasciando ilper terra insieme alla sua bici. La vittima, che allora aveva 51, si stava allenando in bicicletta per una gara, ma alla rotatoria della Fracanzana è stato falciato dal tir. La fuga delLa ricostruzione dell’incidente Chi eraLa fuga delL’uomo era arrivato fino in Germania, poi era stato individuato e arrestato dai carabinieri di Vicenza con un mandato di cattura europeo.

