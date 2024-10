Milan, Fonseca toglie la fascia da capitano a Rafael Leao. Chi la indossa contro l’Udinese? (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milan, Paulo Fonseca toglie la fascia da capitano a Rafael Leao: nella sfida contro l’Udinese potrebbe esserci l’idea di darla a “Leao è uno dei capitani della squadra, voglio “leadership a rotazione”. Voglio che tutti i capitani prendano responsabilità, voglio diversi capitani nella squadra”. Così Paulo Fonseca prima della gara contro tra Milan e Lecce. Vista l’assenza sia di Davide Calabria che di Theo Hernandez nella partita contro l’Udinese, in casa rossonera c’è, quindi, grande incertezza su chi sarà il capitano. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, sono due i grandi favoriti. Uno su tutti è il solito Rafael Leao, che l’aveva già indossata nel match contro il Lecce. Dailymilan.it - Milan, Fonseca toglie la fascia da capitano a Rafael Leao. Chi la indossa contro l’Udinese? Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), Paulolada: nella sfida contropotrebbe esserci l’idea di darla a “è uno dei capitani della squadra, voglio “leadership a rotazione”. Voglio che tutti i capitani prendano responsabilità, voglio diversi capitani nella squadra”. Così Pauloprima della gara contro trae Lecce. Vista l’assenza sia di Davide Calabria che di Theo Hernandez nella partita contro, in casa rossonera c’è, quindi, grande incertezza su chi sarà il. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, sono due i grandi favoriti. Uno su tutti è il solito, che l’aveva già indossata nel match contro il Lecce.

