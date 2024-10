Migranti: Marcheschi (Fdi), 'Cpr in Albania indispensabili anche a causa Regioni sinistra' (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "La partenza della prima nave della Marina Militare per trasferire un gruppo di Migranti nei centri allestiti in Albania è un'ottima notizia. In tempi record, infatti, è stato allestito e reso operativo un sistema innovativo, studiato da altri Paesi europei, per la gestione del fenomeno migratorio. Si tratta di un modus operandi divenuto indispensabile anche perché le Regioni governate dalla sinistra si sono dimostrate sempre riluttanti a collaborare con il Governo nei propri territori nell'individuazione di Cpr finalizzati a dirimere l'emergenza immigrazione". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi. Liberoquotidiano.it - Migranti: Marcheschi (Fdi), 'Cpr in Albania indispensabili anche a causa Regioni sinistra' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "La partenza della prima nave della Marina Militare per trasferire un gruppo dinei centri allestiti inè un'ottima notizia. In tempi record, infatti, è stato allestito e reso operativo un sistema innovativo, studiato da altri Paesi europei, per la gestione del fenomeno migratorio. Si tratta di un modus operandi divenuto indispensabileperché legovernate dallasi sono dimostrate sempre riluttanti a collaborare con il Governo nei propri territori nell'individuazione di Cpr finalizzati a dirimere l'emergenza immigrazione". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Paolo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Centri migranti in Albania - opposizioni all’attacco : “Sperperato un miliardo” - Noi non ci stiamo”, ha concluso. . Opposizioni all’attacco del governo Meloni nel giorno in cui la prima nave della Marina Italiana è diretta in Albania per portare il primo gruppo di migranti nei centri allestiti a Schengjin e Gjader. L’unica cosa che ora avrà inizio sarà la grancassa propagandistica da parte del governo e della destra del trasferimento di un gruppo di Migranti e naufraghi da ... (Lapresse.it)

Migranti - partita la prima nave che li porta nei centri allestiti in Albania - In base al protocollo firmato da Giorgia Meloni, i richiedenti asilo trasferiti in Albania otterranno un riscontro entro quattro settimane: se sarà positivo verranno trasferiti in centri di accoglienza in Italia, altrimenti rimandati al loro Paese di origine. (Vanityfair.it)

La Marina italiana trasferisce il primo gruppo di migranti in Albania : polemica social tra Meloni e Sea Watch - LEGGI ANCHE: Ucciso per un paio di cuffie, il papà dell’omicida: “Mi ha confessato di aver assassinato un uomo ma pensavo scherzasse” . L’accordo sui migranti tra Italia e Albania diventa operativo: oggi, lunedì 14 ottobre, la nave Libra della Marina Militare italiana ha fatto rotta verso le coste albanesi con a bordo il primo gruppo di persone soccorse in acque internazionali che saranno ... (Tpi.it)