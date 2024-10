Migranti, in 16 su pattugliatore della Marina in viaggio verso l’Albania (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, sul pattugliatore Libra della Marina Militare diretta in Albania ci sono 16 Migranti, dieci originari dell'Egitto e sei del Bangladesh, e l'arrivo sarebbe previsto nella notte tra domani e mercoledì mattina. I Migranti provengono dalla Libia. Il primo barchino era partito da Sabratha, il secondo da Zuara, entrambe località L'articolo Migranti, in 16 su pattugliatore della Marina in viaggio verso l’Albania proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, sulLibraMilitare diretta in Albania ci sono 16, dieci originari dell'Egitto e sei del Bangladesh, e l'arrivo sarebbe previsto nella notte tra domani e mercoledì mattina. Iprovengono dalla Libia. Il primo barchino era partito da Sabratha, il secondo da Zuara, entrambe località L'articolo, in 16 suinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - in 16 su pattugliatore della Marina in viaggio verso l’Albania - L'arrivo sarebbe previsto nella notte tra domani e mercoledì mattina Sul pattugliatore Libra della Marina Militare diretto in Albania ci sono 16 migranti, dieci originari dell'Egitto e sei del Bangladesh, e l'arrivo sarebbe previsto nella notte tra domani e mercoledì mattina. I migranti provengono dalla Libia. (Sbircialanotizia.it)

Migranti - in 16 su pattugliatore della Marina in viaggio verso l’Albania - Il primo barchino era partito da Sabratha, il secondo da Zuara, entrambe località […]. I migranti provengono dalla Libia. (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, sul pattugliatore Libra della Marina Militare diretta in Albania ci sono 16 migranti, dieci originari dell'Egitto e sei del Bangladesh, e l'arrivo sarebbe previsto nella notte tra domani e mercoledì mattina. (Periodicodaily.com)

Migranti - il primo pattugliatore della Marina è partito per l’Albania. Pd e toghe alla guerra - Ma trionfalmente per chi? Se poi ci mettiamo le idiozie di commenti estemporanei, abbiamo la chiave dello stato di un’opposizione alla frutta: Il peggiore è Riccardo Magi: “Avete capito perché Giorgia Meloni è così ossessionata dall’aumento delle tasse in manovra? Mica per fare nuovi asili; mica per creare nuovi posti negli ospedali; mica per le scuole o gli studentati universitari. (Secoloditalia.it)